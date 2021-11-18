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В основной капитал Нахчыванской АР было направлено почти 870 млн манатов

В основной капитал Нахчыванской АР было направлено почти 870 млн манатов В январе-октябре 2021 года в основные фонды из всех источников финансирования в Нахчыванской Автономной Республике было направлено 869 миллионов 785 тысяч 700 манатов.
Финансы
18 ноября 2021 г. 07:11
В основной капитал Нахчыванской АР было направлено почти 870 млн манатов

В январе-октябре 2021 года в основные фонды из всех источников финансирования в Нахчыванской Автономной Республике было направлено 869 миллионов 785 тысяч 700 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат автономной республики.

Так, 94,7% этих средств пришлось на строительно-монтажные работы.

В истекшем периоде реконструированы 1 общеобразовательная школа на 88 ученических мест, 12 административных зданий, 1 насосная станция, 13 субартезианских скважин, 1 мост, 16 учреждений культуры, 10 медицинских учреждений, 103 производственно-бытовых объекта, 2 спортивных и ряд других объектов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda maliyyə mənbələrindən əsas kapitala yönəldilən vəsait açıqlanıb

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