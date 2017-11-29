В организованной AtaBank лотерее выигран 18 131 манат

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В ходе кампании "Оплати безналично, получи наличными", запущенной AtaBank 1 мая 2017 года, было предоставлено 28 337 лотерейных билетов, а денежные выигрыши участников лотереи составили 18 131 манат.

Об этом сообщили Report из банка.

Кампания продлится до 31 декабря. В лотерее могут принимать участие резиденты, осуществляющие безналичные операции посредством карт, выпущенных любым действующим банком в Азербайджане, при использовании POS-терминалов, установленных AtaBank на различных торговых, общественно-бытовых и обслуживающих объектах.

Как и в прошлом году пользователи платежных карт AtaBank получают один лотерейный купон за каждый представленный чек на сумму 10 манатов. Пользователи платежных карт других банков получают один лотерейный купон за каждый представленный чек на сумму 20 манатов. Для получения купонов мгновенной стимулирующей лотереи пользователи карт должны собрать все чеки об оплате через POS-терминалы AtaBank в течение календарного месяца и представить их в любой филиал или отделение банка.

Для более подробной информации об условиях кампании можно позвонить по номеру 136.