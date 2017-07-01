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    В ООН сократили бюджет миротворческих миссий

    Ранее в конгрессе США предложили прекратить финансирование ООН

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В ООН сократили количество выделяемых средств на миротворческие миссии.

    Как передает Report, об этом сообщает Русская служба BBC.

    Как указывается в утверждённом Генеральной Ассамблеей ООН документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов в новом финансовом году.

    Это почти на 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

    Ранее в конгрессе США предложили прекратить финансирование ООН. 

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