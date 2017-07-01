В ООН сократили бюджет миротворческих миссий

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В ООН сократили количество выделяемых средств на миротворческие миссии.

Как передает Report, об этом сообщает Русская служба BBC.

Как указывается в утверждённом Генеральной Ассамблеей ООН документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов в новом финансовом году.

Это почти на 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.

Ранее в конгрессе США предложили прекратить финансирование ООН.