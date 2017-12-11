В ООН оценили ежегодный объем взяток

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Каждый год 1 трлн. долларов уходит на взятки. Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом говорится в отчете в ООН к Международному дню борьбы с коррупцией.

По данным, еще 2,6 трлн долларов мировая экономика теряет из-за коррупции – эта сумма эквивалентна 5% мирового ВВП. В развивающихся странах похищают суммы в 10 раз превосходящие те, что им направляют благотворительные организации.

"Коррупция – это серьезное преступление, которое может подорвать социально-экономическое развитие в любом обществе. Ни одна страна, регион или сообщество не застрахованы", - отметили в ООН.