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    В ООН оценили ежегодный объем взяток

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Каждый год 1 трлн. долларов уходит на взятки. Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом говорится в отчете в ООН к Международному дню борьбы с коррупцией.

    По данным, еще 2,6 трлн долларов мировая экономика теряет из-за коррупции – эта сумма эквивалентна 5% мирового ВВП. В развивающихся странах похищают суммы в 10 раз превосходящие те, что им направляют благотворительные организации.

    "Коррупция – это серьезное преступление, которое может подорвать социально-экономическое развитие в любом обществе. Ни одна страна, регион или сообщество не застрахованы", - отметили в ООН.

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