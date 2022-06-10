В Норвегии зафиксирован рекордный рост цен с 1988 года

В Норвегии зафиксирован рекордный с 1988 года рост цен за последний год, который составил 5,7%.

В Норвегии зафиксирован рекордный с 1988 года рост цен за последний год, который составил 5,7%.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию NRK, об этом говорится в сообщении Норвежского статбюро.

Экономика страны демонстрирует исторически высокий показатель в связи с военными действиями в Украине и прочими глобальными вызовами.

По подсчетам стабюро, к маю рост цен составил 5,7% по сравнению с маем прошлого года. При этом, если бы правительство не компенсировало часть расходов на электроэнергию, рост составил бы 7,7%. Такая ситуация связана с ростом цен на электроэнергию и топливо, а также на ряд товаров и услуг.