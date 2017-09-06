В Nomura назвали 3 причины ослабления курса доллара

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Группа валютных стратегов подчеркивает, что в перспективе продолжает видеть общую тенденцию к ослаблению курса доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, с таким заявлением выступили специалисты самой большой брокерской компании Японии Nomura. По их мнению, на то есть 3 основных причины. Во-первых, слабость американской валюты, которую мы наблюдали до сих пор, обусловлена снижением доходности в США. Но не только. Кроме того платежный баланс также оказывает негативное влияние на валюту. США предлагают инвесторам слишком низкую реальную доходность с учетом размера имеющихся дефицитов. Чтобы уровнять положение, необходимо, либо дальнейшее ослабление курса доллара, чтобы американские активы стали более привлекательны, либо рост доходности в США, либо и то и другое.

В-третьих, политика администрации Дональда Трампа будет по-прежнему направлена на более слабый курс американской валюты. Политические риски в США будут продолжать оказывать давление на доллар, в то время как ситуация в еврозоне и дальше будет демонстрировать улучшение.

В Nomura уверены в дальнейшей слабости доллара, как по отношению к евро, так и против иены.