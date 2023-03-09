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В Нахчыване значительно выросла установка кассовых аппаратов нового поколения

В Нахчыване значительно выросла установка кассовых аппаратов нового поколения На 1 января текущего года в Нахчыванской Автономной Республике насчитывалось 73 кассовых аппарата нового поколения, однако в феврале их количество выросло в 13 раз до 980 единиц.
Финансы
9 марта 2023 г. 12:55
В Нахчыване значительно выросла установка кассовых аппаратов нового поколения

На 1 января текущего года в Нахчыванской Автономной Республике насчитывалось 73 кассовых аппарата нового поколения, однако в феврале их количество выросло в 13 раз до 980 единиц.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

По информации, если в конце прошлого года кассовые аппараты нового поколения были установлены в 3,8% объектов, то на конец февраля этот показатель составил 50,6%.

Использование контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.

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