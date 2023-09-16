В Нахчыване за восемь месяцев потребителям возвращено 462 тыс. манатов НДС

В январе-августе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено более 462,4 тыс. манатов НДС. Только за август потребителям НАР было возвращено 88,7 тыс. манатов НДС.

В январе-августе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено более 462,4 тыс. манатов НДС. Только за август потребителям НАР было возвращено 88,7 тыс. манатов НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, по сравнению с январем сумма, возвращенная потребителям в августе, увеличилась в 4,2 раза.

На 1 сентября этого года в Автономной Республике установлено 1 937 контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. За 8 месяцев оборот, зарегистрированный с помощью таких аппаратов, превысил 125 млн манатов.