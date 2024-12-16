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В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов

В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов В январе-октябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) хозяйствующим субъектам выданы кредиты на сумму 331,1 млн манатов.
Финансы
16 декабря 2024 г. 16:31
В Нахчыване за 10 месяцев предпринимателям выданы кредиты на 331 млн манатов

В январе-октябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) хозяйствующим субъектам выданы кредиты на сумму 331,1 млн манатов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Госкомстате НАР, из них 28,9 млн манатов или 8,7% составили краткосрочные, 302,2 млн манатов или 91,3% - долгосрочные кредиты.

По состоянию на 1 ноября текущего года вклады населения Автономной Республики в банках составили 22,95 млн манатов, что на 43,6% больше, чем годом ранее. 95% вкладов вложены в национальной валюте, а 5% - в иностранной.

За последний год объем депозитов в национальной валюте увеличился на 44,5%, а в иностранной - на 27,5%.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 10 ayda sahibkarlara 331 milyon manat kredit verilib

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