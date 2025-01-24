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В Нахчыване выявлена незаконная выплата адресной соцпомощи и пособий на 161,4 тыс. манатов

В Нахчыване выявлена незаконная выплата адресной соцпомощи и пособий на 161,4 тыс. манатов 16:17
Финансы
24 января 2025 г. 17:20
В Нахчыване выявлена незаконная выплата адресной соцпомощи и пособий на 161,4 тыс. манатов

Счетная палата в ходе аудита в Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики выявила ряд финансовых нарушений и недостатков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на палату.

Согласно данным аудита, в рамках услуг социального обеспечения допущен перерасход средств, выделенных из госбюджета. В частности, на санаторно-курортные путевки излишне потрачены 1,04 тыс. манатов государственных средств, а некоторым лицам незаконно предоставлены повторные путевки.

Кроме этого, выявлены нарушения в назначении адресных государственных социальных выплат. В результате 132,994 тыс. манатов было направлено на выплату адресной социальной помощи лицам, которые не имели право на ее получение. Помимо этого, 28,426 тыс. манатов незаконно было направлено на выплаты пособий.

Также выявлена потеря основных средств на балансе агентства на сумму 92,612 тыс. манатов, незаконную передачу части активов другим учреждениям, неправильная инвентаризация активов.

Нарушения выявлены также в процессе закупок.

Палата рекомендовала Агентству устранить выявленные недостатки, восстановить незаконно выплаченные средства и усилить механизмы внутреннего контроля.

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