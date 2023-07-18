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В Нахчыване выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы

В Нахчыване выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы В первом полугодии текущего года поступления от сборов по обязательному государственному социальному страхованию в Нахчыванской АР составили 72,4 млн манатов.
Финансы
18 июля 2023 г. 16:56
В Нахчыване выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы

В первом полугодии текущего года поступления от сборов по обязательному государственному социальному страхованию в Нахчыванской АР составили 72,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю внебюджетных организаций пришлось 19,9 млн манатов поступлений за шесть месяцев. Это на 17,4% больше, чем годом ранее.

Поступления от страховых взносов по безработице в автономной республике за отчетный период составили 1,9 млн манатов, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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