В Нахчыване вырос ВВП

Объем ВВП на душу населения достиг 3 тысяч 471,3 маната

В январе-июле 2021 года в Нахчыванской Автономной республике валового внутреннего продукта произведено на сумму 1 миллиард 603 миллиона 721,6 тысяч манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем валового внутреннего продукта на душу населения по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 1,5% и достиг 3 тысяч 471,3 маната.

В структуре валового внутреннего продукта, формирующегося в Автономной Республике, первое место занимает промышленность. В промышленности произведено продукции на сумму 660 миллионов 407,1 тысяч манатов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.