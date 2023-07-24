В Нахчыване в рамках проекта по возмещению части НДС возвращено 290 тыс. манатов

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено 290,1 тыс. манатов НДС в рамках проекта по возмещению части НДС (ƏDV geri al), а в июне – 66,9 тыс. манатов.

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено 290,1 тыс. манатов НДС в рамках проекта по возмещению части НДС (ƏDV geri al), а в июне – 66,9 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Сумма возвращенных в июне средств в 3,2 раза больше, чем в январе.

По состоянию на 1 июля в автономной республике в 87 объектах реализуется проект по возмещению части НДС.

В настоящее время возмещается 17,5% от безналичных расчетов и 5% - от наличных расчетов.