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В Нахчыване в рамках проекта по возмещению части НДС возвращено 290 тыс. манатов

В Нахчыване в рамках проекта по возмещению части НДС возвращено 290 тыс. манатов В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено 290,1 тыс. манатов НДС в рамках проекта по возмещению части НДС (ƏDV geri al), а в июне – 66,9 тыс. манатов.
Финансы
24 июля 2023 г. 12:42
В Нахчыване в рамках проекта по возмещению части НДС возвращено 290 тыс. манатов

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике потребителям возвращено 290,1 тыс. манатов НДС в рамках проекта по возмещению части НДС (ƏDV geri al), а в июне – 66,9 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Сумма возвращенных в июне средств в 3,2 раза больше, чем в январе.

По состоянию на 1 июля в автономной республике в 87 объектах реализуется проект по возмещению части НДС.

В настоящее время возмещается 17,5% от безналичных расчетов и 5% - от наличных расчетов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda "ƏDV geri al” layihəsi çərçivəsində 290 min manat ödəniş edilib

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