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В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла на 3,3%

В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла на 3,3% По состоянию на 1 ноября 2021 года количество банковских счетов, открытых в банках Нахчыванской Автономной Республики, достигло 181 891, из которых 170 244 или 93,6% являются активными счетами.
Финансы
26 ноября 2021 г. 06:36
В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла на 3,3%

По состоянию на 1 ноября 2021 года количество банковских счетов, открытых в банках Нахчыванской Автономной Республики, достигло 181 891, из которых 170 244 или 93,6% являются активными счетами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

Из 37 812 банковских счетов, открытых в январе-октябре текущего года, 37 772 были активными. По состоянию на 1 ноября 2021 года количество установленных POS-терминалов в автономной республике достигло 1 501.

В январе-сентябре текущего года среднемесячная заработная плата одного работника в Нахчыванской Автономной республике достигла 545,3 маната.

Это на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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