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В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9%

В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9% В январе-марте 2022 года среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Нахчыванской Автономной Республики достигла 585,8 маната.
Финансы
22 мая 2022 г. 05:39
В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9%

В январе-марте 2022 года среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Нахчыванской Автономной Республики достигла 585,8 маната.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

Отмечается, что это на 9,2 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

При этом доступ к кредитным ресурсам хозяйствующих субъектов постоянно улучшался. За январь-апрель 2022 года банками и кредитными организациями автономной республики выданы кредиты юридическим и физическим лицам на сумму 95 миллионов 907 тысяч 100 манатов, что составляет 39,2 процентов по сравнению с прошлым годом.

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