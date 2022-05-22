В Нахчыване среднемесячная зарплата выросла более чем на 9%

В январе-марте 2022 года среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Нахчыванской Автономной Республики достигла 585,8 маната.

В январе-марте 2022 года среднемесячная заработная плата одного работника в экономике Нахчыванской Автономной Республики достигла 585,8 маната.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской АР.

Отмечается, что это на 9,2 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

При этом доступ к кредитным ресурсам хозяйствующих субъектов постоянно улучшался. За январь-апрель 2022 года банками и кредитными организациями автономной республики выданы кредиты юридическим и физическим лицам на сумму 95 миллионов 907 тысяч 100 манатов, что составляет 39,2 процентов по сравнению с прошлым годом.