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В Нахчыване среднемесячная зарплата превысила 595 манатов

В Нахчыване среднемесячная зарплата превысила 595 манатов В январе-сентябре 2022 года среднемесячная заработная плата работника, занятого в экономике Нахчывана, доведена до 595,6 маната.
Финансы
24 октября 2022 г. 12:08
В Нахчыване среднемесячная зарплата превысила 595 манатов

В январе-сентябре 2022 года среднемесячная заработная плата работника, занятого в экономике Нахчывана, доведена до 595,6 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана.

Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В январе-августе текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 829 манатов. Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3 485,5 маната, в ненефтегазовом – 778,1 маната. Заработная плата работников государственных учреждений составила 780,1 маната, частных предприятий - 884,5 маната.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Nakhchivan exceeds $350
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 595 manatı ötüb

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