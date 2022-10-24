В Нахчыване среднемесячная зарплата превысила 595 манатов

В январе-сентябре 2022 года среднемесячная заработная плата работника, занятого в экономике Нахчывана, доведена до 595,6 маната.

В январе-сентябре 2022 года среднемесячная заработная плата работника, занятого в экономике Нахчывана, доведена до 595,6 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана.

Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В январе-августе текущего года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны увеличилась на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 829 манатов. Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3 485,5 маната, в ненефтегазовом – 778,1 маната. Заработная плата работников государственных учреждений составила 780,1 маната, частных предприятий - 884,5 маната.