В Нахчыване резко выросли поступления в бюджет от аренды и приватизации

В январе-ноябре текущего года доходы бюджета от сдачи в аренду и приватизации государственного имущества в Нахчыванской АР увеличились на 55,4% и 39,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-ноябре текущего года доходы бюджета от сдачи в аренду и приватизации государственного имущества в Нахчыванской АР увеличились на 55,4% и 39,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

По его словам, рост поступлений от аренды произошел на фоне снижения числа новых договоров аренды на 44%.

"Была собрана арендная плата в размере 0,4 млн манатов. За отчетный период было проведено 140 аукционов и конкурсов по приватизации государственного имущества, продано 210 объектов государственного имущества, что на 75% больше, чем год назад. За счет этого имущества в бюджет поступило 2,6 млн манатов", - сказал он.