О нас

В Нахчыване предложено освободить предпринимателей от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения

В Нахчыване предложено освободить предпринимателей от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения Предприниматели, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике и осуществляющие основную деятельность в автономной республике, должны быть освобождены от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения сроком на 10 лет.
Финансы
26 ноября 2024 г. 13:25
В Нахчыване предложено освободить предпринимателей от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения

Предприниматели, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике и осуществляющие основную деятельность в автономной республике, должны быть освобождены от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Нахчыванской Автономной Республики Вугар Аббасов на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

По его словам, предложено освободить от НДС импорт техники, оборудования, установок, сырья и материалов резидентов-плательщиков НДС сроком на 10 лет, начиная с 1 января следующего года.

"В секторе торговли и услуг предлагается увеличить сумму возмещаемого НДС для потребителей. Эти меры направлены на стимулирование предпринимательства и ускорение экономического развития региона", - отметил В. Аббасов.

Кроме того, выдвинуто предложение распространить практику государственных гарантий по кредитам и субсидирования процентных ставок, применяемую на освобожденных территориях, на предпринимателей Нахчывана. Также предлагается выделить специальную квоту для региона по бизнес-кредитам, предоставляемым Фондом развития предпринимательства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda sahibkarların əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergilərdən azad edilməsi təklif olunur

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi