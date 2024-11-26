В Нахчыване предложено освободить предпринимателей от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения

Предприниматели, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике и осуществляющие основную деятельность в автономной республике, должны быть освобождены от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения сроком на 10 лет.

Предприниматели, зарегистрированные в Нахчыванской Автономной Республике и осуществляющие основную деятельность в автономной республике, должны быть освобождены от налогов на имущество, землю и упрощенного налогообложения сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Нахчыванской Автономной Республики Вугар Аббасов на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

По его словам, предложено освободить от НДС импорт техники, оборудования, установок, сырья и материалов резидентов-плательщиков НДС сроком на 10 лет, начиная с 1 января следующего года.

"В секторе торговли и услуг предлагается увеличить сумму возмещаемого НДС для потребителей. Эти меры направлены на стимулирование предпринимательства и ускорение экономического развития региона", - отметил В. Аббасов.

Кроме того, выдвинуто предложение распространить практику государственных гарантий по кредитам и субсидирования процентных ставок, применяемую на освобожденных территориях, на предпринимателей Нахчывана. Также предлагается выделить специальную квоту для региона по бизнес-кредитам, предоставляемым Фондом развития предпринимательства.