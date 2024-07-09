В Нахчыване поступления в бюджет от приватизации госимущества увеличились более чем в 8 раз

В Нахчыване поступления в бюджет от приватизации госимущества увеличились более чем в 8 раз

В январе-июне текущего года от приватизации государственного имущества Нахчыванской Автономной Республики в государственный бюджет поступило 911,9 тыс. манатов или в 8,4 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

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В январе-июне текущего года от приватизации государственного имущества Нахчыванской Автономной Республики в государственный бюджет поступило 911,9 тыс. манатов или в 8,4 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал заместитель министра экономики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на мероприятии на тему "Прозрачные и конкурентные торги в Нахчыванской Автономной Республике". По его словам, за 6 месяцев в Нахчыванской АР завершена приватизация 102 объектов государственного имущества, что в 6,8 раза больше, чем год назад. "За отчетный период в Нахчыване проведено 22 аукциона. На них была организована продажа 5 нежилых объектов, 15 земельных участков, одного транспортного средства и одного месторождения полезных ископаемых, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.", - сказал Исмаилов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram