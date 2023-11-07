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В Нахчыване поступления по соцстрахованию выросли на 12%

В Нахчыване поступления по соцстрахованию выросли на 12% В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской Автономной Республике превысили 120,1 млн манатов.
Финансы
7 ноября 2023 г. 15:41
В Нахчыване поступления по соцстрахованию выросли на 12%

В январе-октябре текущего года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование в Нахчыванской Автономной Республике превысили 120,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

По данным, это на 11,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год поступления внебюджетных организаций увеличились на 20%, превысив 36,2 млн манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы выросли на 17% и превысили 3,2 млн манатов, а поступления по взносам на обязательное медицинское страхование выросли на 5,5% и превысили 20 млн манатов.

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