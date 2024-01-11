В Нахчыване поступления по соцстрахованию выросли на 11,2%

В Нахчыване поступления по обязательному государственному социальному страхованию в 2023 году выросли на 11,2% в годовом сравнении - до 147,6 млн манатов.

В Нахчыване поступления по обязательному государственному социальному страхованию в 2023 году выросли на 11,2% в годовом сравнении - до 147,6 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

При этом поступления по линии внебюджетных организаций увеличились на 20,2% по сравнению с 2022 годом, доcтигнув 45,8 млн манатов.

Поступления по страхованию от безработицы в годовом сравнении увеличились на 16,7%, до 4 млн манатов, а по обязательному медицинскому страхованию - на 5,5%, до 24,3 млн манатов.