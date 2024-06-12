В Нахчыване поступления от приватизации и аренды выросли более чем в 5 раз

В Нахчыване поступления от приватизации и аренды выросли более чем в 5 раз

В январе-мае этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики выплатила в государственный бюджет 868,5 тыс. манатов за счет приватизации и аренды.

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В январе-мае этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики выплатила в государственный бюджет 868,5 тыс. манатов за счет приватизации и аренды. Как сообщили Report в министерстве, это в 5,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Из них 819,5 тыс. манатов или 94,4% - это поступления от приватизации, 49 тыс. манатов или 5,6% - аренды. За отчетный период в НАР было подписано 55 договоров аренды. Из них 6 - на центры обслуживания, 22 - на нежилые помещения и 27 - на земельные участки. Подпишитесь на наш Telegram канал