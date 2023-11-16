В Нахчыване объем оказанных налогоплательщикам услуг увеличился в 2 раза

В январе-октябре текущего года структурами Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики налогоплательщикам оказано 43 452 услуги, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-октябре текущего года структурами Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики налогоплательщикам оказано 43 452 услуги, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, за 10 месяцев в структурах, обслуживающих налогоплательщиков, было принято 31 552 человека.

С января по октябрь проведено 45 встреч с налогоплательщиками, оказано 267 адресных услуг. С начала года по 6 273 заявкам выдано 11 237 сертификатов Asan Imza.