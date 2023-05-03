В Нахчыване ликвидирована государственная страховая служба

Публичное юридическое лицо "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики" ликвидировано.

Публичное юридическое лицо "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики" ликвидировано.

Как сообщает местное бюро Report, первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов 3 мая подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики должно обеспечить реализацию мер, предусмотренных Гражданским кодексом в связи с ликвидацией публичного юридического лица "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики", решить иные вопросы, вытекающие из распоряжения.