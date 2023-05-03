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В Нахчыване ликвидирована государственная страховая служба

В Нахчыване ликвидирована государственная страховая служба Публичное юридическое лицо "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики" ликвидировано.
Финансы
3 мая 2023 г. 20:10
В Нахчыване ликвидирована государственная страховая служба

Публичное юридическое лицо "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики" ликвидировано.

Как сообщает местное бюро Report, первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов 3 мая подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики должно обеспечить реализацию мер, предусмотренных Гражданским кодексом в связи с ликвидацией публичного юридического лица "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики", решить иные вопросы, вытекающие из распоряжения.

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