В Нахчыване ликвидирована государственная страховая служба

Публичное юридическое лицо "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики" ликвидировано.
Как сообщает местное бюро Report, первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов 3 мая подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжением Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики должно обеспечить реализацию мер, предусмотренных Гражданским кодексом в связи с ликвидацией публичного юридического лица "Государственная страховая служба Нахчыванской Автономной Республики", решить иные вопросы, вытекающие из распоряжения.