Назначен новый председатель Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia

Ровшан Аллахвердиев назначен новым председателем наблюдательного совета PASHA Bank Georgia -грузинской дочерней компании ОАО PASHA Bank.

Ровшан Аллахвердиев назначен новым председателем Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia -грузинской дочерней компании ОАО PASHA Bank.

Как сообщает Report, он сменил на этом посту Фарида Мамедова.

Кроме того, Кямала Нуриева избрана членом Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia. На этом посту она сменила Джалала Гасымова. Обладая более чем 27-летним опытом работы в банковском деле и управлении бизнесом, К.Нуриева также была назначена членом Комитета по управлению рисками PASHA Bank Georgia.

Таким образом, число членов Наблюдательного совета PASHA Bank Georgia достигло 5 человек. Другими членами являются Шахин Мамедов, Джордж Глонти и Эбру Оган Кноттнерус.

Напомним, что PASHA Bank Georgia начал свою деятельность в 2013 году. Его уставный капитал составляет 129 млн лари (83,85 млн манатов).

Отметим, что Ровшан Аллахвердиев начал свою карьеру в качестве ведущего специалиста в одном из банков в 1992 году. Он имеет 31-летний опыт работы в банковском деле и управлении бизнесом.