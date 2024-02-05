В Наблюдательном совете Ассоциации страховщиков Азербайджана произошли изменения

Сменился один из членов Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

Сменился один из членов Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Ассоциации.

Состоялось очередное заседание учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана. В ходе заседания было принято решение о замене представителя упраздненного ОАО Azərsığorta представителем ОАО Meqa Sığorta.

Кандидатуру представителя ОАО Meqa Sığorta поддержали все учредители Ассоциации.

В Наблюдательном совете Общественного объединения представлены 9 страховых компаний.