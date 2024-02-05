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В Наблюдательном совете Ассоциации страховщиков Азербайджана произошли изменения

В Наблюдательном совете Ассоциации страховщиков Азербайджана произошли изменения Сменился один из членов Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана".
Финансы
5 февраля 2024 г. 11:30
В Наблюдательном совете Ассоциации страховщиков Азербайджана произошли изменения

Сменился один из членов Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Ассоциации.

Состоялось очередное заседание учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана. В ходе заседания было принято решение о замене представителя упраздненного ОАО Azərsığorta представителем ОАО Meqa Sığorta.

Кандидатуру представителя ОАО Meqa Sığorta поддержали все учредители Ассоциации.

В Наблюдательном совете Общественного объединения представлены 9 страховых компаний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Müşahidə Şurasında dəyişiklik olub

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