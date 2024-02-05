В Наблюдательном совете Ассоциации страховщиков Азербайджана произошли изменения

Сменился один из членов Наблюдательного совета Общественного объединения "Ассоциация страховщиков Азербайджана".
Об этом Report сообщили в Ассоциации.
Состоялось очередное заседание учредителей Ассоциации страховщиков Азербайджана. В ходе заседания было принято решение о замене представителя упраздненного ОАО Azərsığorta представителем ОАО Meqa Sığorta.
Кандидатуру представителя ОАО Meqa Sığorta поддержали все учредители Ассоциации.
В Наблюдательном совете Общественного объединения представлены 9 страховых компаний.