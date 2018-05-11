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    В Наблюдательном совете Международного банка Азербайджана произошли изменения

    ​Состоялось собрание акционеров и Наблюдательного совета МБА

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана". 

    Как сообщает Report, на собрании было внесено изменение в состав Наблюдательного совета банка. 

    В Наблюдательном совете банка заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустам Шахбазов сменил Сахиля Бабаева, ранее назначенного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018-го года на должность министра труда и социальной защиты населения.

    На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном совете банка. Были рассмотрены другие вопросы, касательно деятельности совета и Аудиторского Комитета, в том числе сформирован новый состав Аудиторского Комитета. Азад Мамедов назначен на должность председателя Аудиторского Комитета, а Замик Мамедов и Вюгар Бадалов - членами Комитета.

    В тот же день состоялось очередное заседание Наблюдательного совета банка. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности Международного банка Азербайджана по итогам четырех месяцев 2018-го года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного совета, и ряд других вопросов.

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