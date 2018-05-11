В Наблюдательном совете Международного банка Азербайджана произошли изменения

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось общее собрание акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на собрании было внесено изменение в состав Наблюдательного совета банка.

В Наблюдательном совете банка заместитель председателя Государственного комитета по вопросам имущества Рустам Шахбазов сменил Сахиля Бабаева, ранее назначенного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018-го года на должность министра труда и социальной защиты населения.

На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном совете банка. Были рассмотрены другие вопросы, касательно деятельности совета и Аудиторского Комитета, в том числе сформирован новый состав Аудиторского Комитета. Азад Мамедов назначен на должность председателя Аудиторского Комитета, а Замик Мамедов и Вюгар Бадалов - членами Комитета.

В тот же день состоялось очередное заседание Наблюдательного совета банка. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности Международного банка Азербайджана по итогам четырех месяцев 2018-го года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного совета, и ряд других вопросов.