​В Нью-Йорке пройдет американо-азербайджанский банковско-финансовый форум

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 26 мая в HarvardClub в Нью-Йорке состоится Первый американо-азербайджанский банковско-финансовый форум.

Как сообщает Report, форум, состоящий из трех сессий, будет сопровождаться двусторонними встречами и приемами. Основной целью форума является ознакомление финансовых институтов и других компаний США с инвестиционными возможностями в Азербайджане. На мероприятии, организованном Американо-азербайджанской торговой палатой, также будут рассмотрены инвестиционные возможности банков Азербайджана в США.

"Мы хотим видеть сотрудничество банков США и Азербайджана на новом уровне", - сказал председатель Правления PASHABank Фарид Ахундов, отметив, что это будет способствовать развитию экономических отношений не только между США и Азербайджаном, но и во всем регионе.