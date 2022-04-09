О нас
Аудио новости

В МВФ заявили о создании счета для прямой помощи доноров Украине

В МВФ заявили о создании счета для прямой помощи доноров Украине Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине.
Финансы
9 апреля 2022 г. 07:27
В МВФ заявили о создании счета для прямой помощи доноров Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной финансовой организации.

"Исполнительный совет по запросу нескольких стран из числа членов МВФ одобрил сегодня создание управляемого счета для Украины, это предоставляет донорам надежный инструмент для оказания прямой финансовой помощи Украине", - отмечается в документе. "Управляемый счет предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов на оказание помощи Украине в поддержание баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики", - уточнили в МВФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
9 апреля 2022 г. 07:48
Инфляция в Греции достигла максимума за 27 лет
Инфляция в Греции достигла максимума за 27 лет
8 апреля 2022 г. 17:47
В ЦБА прошла встреча с делегацией MEDEF International
В ЦБА прошла встреча с делегацией MEDEF International
8 апреля 2022 г. 14:47
S&P Global Rating назвало три основных риска для страхового сектора Азербайджана
S&P Global Rating назвало три основных риска для страхового сектора Азербайджана
8 апреля 2022 г. 14:20
Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов
Убытки ИВЦ приблизились к 19 млн манатов
8 апреля 2022 г. 13:47
ЦБ России снизил ключевую ставку до 17%
ЦБ России снизил ключевую ставку до 17%
8 апреля 2022 г. 12:55
Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже
Рекордное сокращение запасов металлов зафиксировано на Лондонской бирже
8 апреля 2022 г. 10:52
Будет изменен состав правления ОАО Азербайджанское промышленное страхование
Будет изменен состав правления ОАО "Азербайджанское промышленное страхование"
8 апреля 2022 г. 09:54
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.04.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.04.2022)
8 апреля 2022 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.04.2022)
8 апреля 2022 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi