В МВФ заявили о создании счета для прямой помощи доноров Украине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу создание управляемого счета для оказания донорами содействия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной финансовой организации.

"Исполнительный совет по запросу нескольких стран из числа членов МВФ одобрил сегодня создание управляемого счета для Украины, это предоставляет донорам надежный инструмент для оказания прямой финансовой помощи Украине", - отмечается в документе. "Управляемый счет предназначен для направления донорских средств в форме грантов и займов на оказание помощи Украине в поддержание баланса платежей и бюджетных нужд, а также содействия в стабилизации экономики", - уточнили в МВФ.