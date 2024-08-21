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В МВФ прогнозируют рост экономики Индии до $55 трлн к 2047 году

В МВФ прогнозируют рост экономики Индии до $55 трлн к 2047 году Экономика Индии может вырасти до 55 трлн долларов к 2047 году, что в 15 раз больше нынешнего показателя в 3,3 трлн долларов.
Финансы
21 августа 2024 г. 14:39
В МВФ прогнозируют рост экономики Индии до $55 трлн к 2047 году

Экономика Индии может вырасти до 55 трлн долларов к 2047 году, что в 15 раз больше нынешнего показателя в 3,3 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Business Today, об этом заявил исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кришнамурти Субраманьян.

По его словам, это станет возможным при сохранении в ближайшие годы средних темпов роста ВВП в 8% и удержании уровня инфляции ниже 5%.

"Инфляция в Индии неуклонно снижалась с 7,5% до 5% с 2016 года, что делает целевой показатель инфляции в 5% разумным на будущее.

ВВП Индии может удваиваться каждые шесть лет, что приведет к четырем удвоениям с 2023 по 2047 год, в конечном итоге достигнув отметки в 55 трлн долларов", - считает он.

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Версия на английском языке India could be $55 trillion economy by 2047, IMF says

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