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В МВФ призвали Сальвадор лишить биткойн статуса официального платежного средства

В МВФ призвали Сальвадор лишить биткойн статуса официального платежного средства Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить принятое в 2021 году решение о признании биткойна официальным платежным средством в республике.
Финансы
26 января 2022 г. 08:02
В МВФ призвали Сальвадор лишить биткойн статуса официального платежного средства

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить принятое в 2021 году решение о признании биткойна официальным платежным средством в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

Как следует из документа, представители МВФ провели консультации с властями страны относительно экономической ситуации в ней. Они, в частности, заострили внимание на том, что Сальвадор быстро восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией.

Члены Исполнительного совета фонда "согласились с тем, что важно содействовать финансовой инклюзивности, и отметили, что цифровые средства оплаты, включая электронный кошелек Chivo, могли бы сыграть такую роль". "Однако они указали на необходимость строгого регулирования и надзора в отношении новой экосистемы Chivo и биткойна. Они подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткойна серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства", - говорится в документе.

В заявлении также констатируется, что некоторые члены Исполнительного совета МВФ "выразили озабоченность относительно рисков, связанных с выпуском облигаций, обеспеченных биткойном".

Напомним, что в Сальвадоре в сентябре 2021 года вступил в силу закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. Сальвадор стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус.

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