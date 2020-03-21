 Наверх

В МВФ назвали последствия коронавируса для экономики "серьезными"

В МВФ назвали последствия коронавируса для экономики "серьезными"

Последствия пандемии коронавируса будут "весьма серьезными".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", так считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартин Мюлейзен.

При этом он отметил, что мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом.

По словам специалиста, продолжительное расширение экономики и высокий уровень занятости создали буфер против ослабления экономической активности из-за пандемии.

"Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса", - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!