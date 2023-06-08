В Muğan Bank пришли новые акционеры

В ОАО Muğan Bank пришли два новых акционера.

В ОАО Muğan Bank пришли два новых акционера.

Как сообщает Report, это сыновья бывшего депутата, ректора Университета Odlar Yurdu Ахмеда Велиева - Самир и Мунир Велиевы.

Каждый из них получил по 40% доли в банке.

Соответственно, доля других акционеров сократилась. Так, доля члена наблюдательного совета банка Эльмира Мехдиева упала с 67,74% до 0,78%, Фариды Мехдиевой - с 21,61% до 10,89%, доля дочери Велиева Вафы Велиевой упала с 10,65% до 8,33%.

Таким образом, доля Велиевых в банке изменилась с 10,65% до 88,33%, а доля Мехдиевых - с 89,35% до 11,67%.

Напомним, что Muğan Bank был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 137,5 млн манатов.