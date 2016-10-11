В Москве задержан хакер, подозреваемый во взломе базы данных JP Morgan

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Гражданин США Джошуа Аарон, которого обвиняют во взломе базы данных американской финансовой корпорации JP Morgan, задержан в Москве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на lenta.ru.

По данным агентства Bloomberg, Аарон был задержан за нарушение визового режима в Москве в мае 2016 года во время ночной проверки.

Проверка документов показала, что у американца была оформлена трехлетняя виза. При этом она обязывала Джошуа Аарона покидать территорию страны раз в полгода. Но он этого не делал. Российский суд оштрафовал Аарона на пять тысяч рублей и предписал покинуть Россию.

Стало известно, что Аарон и два гражданина Израиля - Джери Шалон и Зива Оренштейн - подозреваются властями США в краже данных более чем 100 млн. клиентов JP Morgan. По версии обвинения, группа хакеров действовала с 2007 по 2015 год. Bloomberg отмечает, что Аарон часто ездил в Россию в данный период.

Сейчас, по информации агентства, идут переговоры между адвокатами Аарона и властями США. Сделка на условиях возвращения Аарона в страну и последующего ареста может быть заключена в этом месяце.

Известно, что группа хакеров использовала данные 100 млн. клиентов американских банков, чтобы заработать сотни миллионов долларов. Хакеры пользовались компьютерными сетями в ЮАР и Бразилии, деньги отмывались на Кипре, а платежи по кредиткам проходили через Азербайджан.