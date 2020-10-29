О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире рекордно рухнул спрос на золото

В мире рекордно рухнул спрос на золото Спрос на золото в мире в третьем квартале этого года рухнул на 19 процентов (до 892 тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Финансы
29 октября 2020 г. 23:49
В мире рекордно рухнул спрос на золото

Спрос на золото в мире в третьем квартале этого года рухнул на 19 процентов (до 892 тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на отчет Всемирного совета по золото, это рекордно низкий показатель с 2009 года.

Спрос с начала года составил 2,97 тысячи тонн, что на 10 процентов меньше аналогичного периода 2019 года. Такую тенденцию эксперты объясняют негативным влиянием пандемии коронавируса. Спрос на ювелирные изделия упал на 29 процентов (в годовом выражении), а на слитки и монеты, наоборот, увеличился на 49 процентов. Большая часть роста пришлась на рынок Турции, где монеты являются наиболее распространенной формой инвестиций в золото.

Дополнительно инвесторы приобрели 272,5 тонны золота в третьем квартале через обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). Общее предложение золота на рынке снизилось на три процента по отношению к прошлому году.

Цена драгметалла с начала года выросла на 22 процента, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию, и установила в августе исторический рекорд в 2 089,2 доллара. Однако позже стоимость начала снижаться, в настоящее время она составляет около 1,8 тысячи долларов за унцию. После регистрации западной вакцины от коронавируса мировые цены на золото могут рухнуть еще больше, считают эксперты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВВП США в третьем квартале вырос на рекордные 33%
ВВП США в третьем квартале вырос на рекордные 33%
29 октября 2020 г. 18:01
МВФ: Азербайджан имеет значительный буфер для поддержки экономики
МВФ: Азербайджан имеет значительный буфер для поддержки экономики
29 октября 2020 г. 17:58
Предоставляемая Армении помощь служит финансированию оккупации
Предоставляемая Армении "помощь" служит финансированию оккупации
29 октября 2020 г. 12:52
Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года
Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года
29 октября 2020 г. 10:55
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2020)
29 октября 2020 г. 09:32
Основные показатели товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2020)
Основные показатели товарных, фондовых и валютных рынков (29.10.2020)
29 октября 2020 г. 09:29
Депозиты азербайджанских банков сократились
Депозиты азербайджанских банков сократились
28 октября 2020 г. 17:02
Скорость обращения маната снизилась
Скорость обращения маната снизилась
28 октября 2020 г. 16:28
Эффективные курсы маната возросли
Эффективные курсы маната возросли
28 октября 2020 г. 14:39
S&P: PASHA Insurance сможет сохранить в 2020 году стабильные показатели
S&P: PASHA Insurance сможет сохранить в 2020 году стабильные показатели
28 октября 2020 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi