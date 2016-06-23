​В министерстве налогов произошло новое кадровое назначение

Назначен начальник Главного юридического управления

23 июня, 2016 13:35

https://report.az/storage/news/ecfcf5084f7c620a159c464d17297d2b/3d9d0312-9fb0-4ca8-8ad3-43ad9b277f7d_292.jpg Баку. 23 июня. REPORT. AZ / В министерстве налогов произошло новое кадровое назначение. Как передает Report, младший налоговый советник Еганя Насир гызы Балакишиева назначена начальником Главного юридического управления министерства налогов. Отметим, что до сегодняшнего дня она являлась исполняющим обязанности начальника данного управления. Напомним, что бывший начальник Главного юридического управления министерства налогов Зейналабдин Юнсур оглу Мамедзаде назначен начальником Главного управления анализа налоговых преступлений и взыскания налоговых долгов.

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