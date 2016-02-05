Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли структурные изменения. Как сообщает Report, в министерстве создано новое Главное управление международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Приказом министра налогов, начальником нового управления назначен бывший начальник Главного управления налоговой политики и стратегических исследований Натиг Ширинов.

В свою очередь, начальник Главного юридического управления Самира Мусаева переведена на должность начальника Главного управления налоговой политики и стратегических исследований. Начальником Главного юридического управления назначен советник налоговой службы Зейналабдин Мамедзаде.

Согласно другому изменению, начальник Главного управления налогового аудита и оперативного контроля Ильгар Ахмедов назначен на должность начальника Главного управления внутренней безопасности. Отметим, что он также является советником министра налогов.

Главное управление налогового аудита и оперативного контроля будет возглавлять младший советник налоговой службы Тогрул Гулиев.

Министр Фазиль Мамедов назначил освобожденного им от должности советника Рагима Эфендиева главой Финансово-хозяйственного управления.