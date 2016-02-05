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    В министерстве налогов произошли структурные изменения

    Рагим Эфендиев назначен главой Финансово-хозяйственного управления

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли структурные изменения. Как сообщает Report, в министерстве создано новое Главное управление международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Приказом министра налогов, начальником нового управления назначен бывший начальник Главного управления налоговой политики и стратегических исследований Натиг Ширинов.

    В свою очередь, начальник Главного юридического управления Самира Мусаева переведена на должность начальника Главного управления налоговой политики и стратегических исследований. Начальником Главного юридического управления назначен советник налоговой службы Зейналабдин Мамедзаде.

    Согласно другому изменению, начальник Главного управления налогового аудита и оперативного контроля Ильгар Ахмедов назначен на должность начальника Главного управления внутренней безопасности. Отметим, что он также является советником министра налогов.

    Главное управление налогового аудита и оперативного контроля будет возглавлять младший советник налоговой службы Тогрул Гулиев.

    Министр Фазиль Мамедов назначил освобожденного им от должности советника Рагима Эфендиева главой Финансово-хозяйственного управления. 

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