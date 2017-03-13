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    В министерстве налогов произошли новые назначения

    В структуре министерства создан новый департамент по координации и управлению© Report.az

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли кадровые изменения. Как сообщает Report, сменился гендиректор департамента предварительного расследования налоговых преступлений при министерстве налогов.

    По информации, новым гендиректором в вышеупомянутый департамент назначен Хагани Гара оглу Искендеров. Ранее эту должность занимал советник министра Ильгар Исмаил оглу Ахмедов.

    Кроме того, в структуре министерства создан новый департамент по координации и управлению, гендиректором которого назначен Ильгар Ахмедов. 

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