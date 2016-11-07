В министерстве налогов произошли кадровые перестановки

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Главный советник налоговой службы Рагиф Гурбан оглу Гурбанов назначен временно исполняющим обязанности начальника Бакинского налогового департамента. Как сообщает Report, он заменит на этом посту Натига Ширинова, назначенного советником министра налогов.

По информации, бывший советник Ильгар Исмаил оглу Ахмедов занял пост начальника Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при министерстве налогов. От этой должности освобожден советник юстиции Вугар Исмет оглу Исмаилов.

Помимо этого, расширены полномочия советника министра Габиля Амиль оглу Мамедова, он одновременно назначен временно исполняющим обязанности начальника Налогового департамента №1 при министерстве налогов. Также Г.Мамедову поручено кураторство Бакинского налогового департамента.