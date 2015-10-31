​В министерстве налогов произошли кадровые перестановки

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ По приказу министра налогов Фазиля Мамедова в руководстве ряда структурных единиц министерства налогов произошли кадровые перестановки.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, начальник Бакинского налогового департамента, государственный советник налоговой службы III ранга Габиль Мамедов переведен на должность начальника Главного управления по экономическому анализу и государственной регистрации субъектов предпринимательства, советник министра налогов в сфере аудита и оперативного контроля, государственный советник налоговой службы III ранга Ильгар Ахмедов - на должность начальника Бакинского налогового департамента, советник министра налогов, государственный советник налоговой службы III ранга Заур Фатизаде - на должность первого заместителя начальника Бакинского налогового департамента, начальник Главного управления по экономическому анализу и государственной регистрации субъектов предпринимательства, главный советник налоговой службы Илькин Велиев - на должность заместителя начальника Бакинского налогового департамента, первый заместитель начальника Бакинского налогового департамента, главный советник налоговой службы Рагиф Гурбанов - на должность заместителя начальника Бакинского налогового департамента.