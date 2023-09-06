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В Министерстве экономики обсудили членство Азербайджана в ICIEC

В Министерстве экономики обсудили членство Азербайджана в ICIEC Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реали
Финансы
6 сентября 2023 г. 14:33
В Министерстве экономики обсудили членство Азербайджана в ICIEC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Провели переговоры с генеральным директором ICIEC Усамой Кайси. Обсудили членство Азербайджана в ICIEC и важные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, в том числе предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирование торговли и инвестиций, реализацию совместных проектов", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s membership in ICIEC discussed 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın ICIEC-yə üzvlüyü müzakirə edilib

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