В Министерстве экономики обсудили членство Азербайджана в ICIEC

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реали

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) вопросы предоставления страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирования торговли и инвестиций, и реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Провели переговоры с генеральным директором ICIEC Усамой Кайси. Обсудили членство Азербайджана в ICIEC и важные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, в том числе предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, стимулирование торговли и инвестиций, реализацию совместных проектов", - отметил министр.