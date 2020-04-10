​В Минэкономики создана рабочая группа по финансовой поддержке

В рамках деятельности по оказанию финансовой поддержки наемным работникам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, в Министерстве экономики Азербайджана создана рабочая группа.
Как сообщили Report в министерстве, рабочая группа под руководством замминистра экономики Сахиба Алекперова создана для координации вопросов между структурами министерства.
В нее входят руководители соответствующих структур министерства.
Отметим, что уже начался прием обращений и осуществление выплат в связи с оказанием финансовой поддержки субъектам предпринимательства.