В Милли Меджлисе обсудили поправки в закон "О государственной пошлине"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству был обсужден законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает Report, проект предусматривает изменение суммы госпошлин за выдачу лицензий. Отмечается, что ранее госпошлина составляла не более 22 тыс. манатов. Сейчас за оказание услуг мобильной связи (с указанием названий технологических стандартов) в проекте предусмотрена госпошлина в 1 млн манатов. Телерадиовещатели будут платить госпошлину в размере 50 тыс. манатов за телевещание по всей республике, 2 250 манатов – в столице, 1 500 манатов – в определенном регионе. За радиовещание по всей республике размер госпошлины составит 2 500 манатов, в столице - 1 250 манатов, региональное радиовещание же обойдется в 500 манатов.

Госпошлины выплачиваются в полном размере за лицензии, выданные в Баку, и 50% - в регионах.

Кроме того, проект предусматривает изменение в правила уплаты госпошлин. Так, согласно ныне существующим правилам исчисления и уплаты государственной пошлины, 25% госпошлины (за исключением положения 4.1-1 этого закона), взимаемой за предусмотренные законодательством услуги и юридические действия, в целях улучшения материального благосостояния работников органа, взимающего государственную пошлину, и нотариальной конторы перечисляются на их казначейский счет, а остальная часть - в государственный бюджет. Согласно поправке, это положение действительно при условии, если эта сумма не превышает 5 тыс. манатов.