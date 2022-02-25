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В Азербайджане будет запущена новая банковская услуга для предпринимателей

В Азербайджане будет запущена новая банковская услуга для предпринимателей В банках идет ускоренный процесс цифровизации. Он охватывает не только розничный банкинг, но также бизнес и корпоративный сектор. Цифровизация создает широкие возможности для всех клиентов. С прошлого года все наши клиенты из категории предпринимателей мо
Финансы
25 февраля 2022 г. 14:25
В Азербайджане будет запущена новая банковская услуга для предпринимателей

В банках идет ускоренный процесс цифровизации. Он охватывает не только розничный банкинг, но также бизнес и корпоративный сектор. Цифровизация создает широкие возможности для всех клиентов. С прошлого года все наши клиенты из категории предпринимателей могут осуществлять любые некредитные операции через цифровой банк.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

Он также рассказал о нововведениях: “Со следующего месяца мы представим на рынок услугу Pocket POS. Эта услуга представляет собой технологическое приложение, которое позволит предпринимателям принимать безналичные платежи. Таким образом, предприниматели смогут физически принимать безналичные платежи даже без POS-терминала. Всего за несколько минут наши клиенты могут открыть счет в Kapital Bank через мобильный банк из любой точки мира и управлять им по своему усмотрению. 80% счетов, открытых в нашем банке, управляются именно онлайн".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda martda sahibkarlar üçün yeni bank xidməti istifadəyə veriləcək

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