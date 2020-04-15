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В марте денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли на 45%

​В марте денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли на 45%

В марте из Азербайджана в Грузию было переведено 2,4 млн долларов США, что на 45,4% больше, чем в предыдущем году.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк Грузии.

Доля денежных переводов из Азербайджана в общем объеме денежных переводов в Грузию составила 1,9%.

Из Грузии в Азербайджан переведен 1,1 млн долларов США.

В отчетном месяце в Грузию из зарубежных стран в целом поступило 125,9 млн долларов США, что на 12,5 млн или 9% ниже показателя за прошлый год. Объем денежных переводов из Грузии в зарубежные страны увеличился в годовом сравнении на 10,1% - до 20,4 млн долларов США.

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