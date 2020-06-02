​В мае в Азербайджане выдано 143 ипотечных кредита

На 1 июня этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 1 466 568 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 9 969 тыс. манатов или 0,7% больше, чем на 1 апреля.

В прошлом месяце количество выданных по гослинии ипотечных кредитов выросло на 143 единицы – до 28 961 с 28 818.

Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. В мае она увеличилась на 6 212 тыс. манатов или 7,75% – до 86 391 тыс. манатов.

Сумма находящихся в обращении облигаций фонда увеличилась на 20 832 тыс. манатов или 2,8% - с 754 812 тыс. до 775 644 тыс. манатов.