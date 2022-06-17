В мае спрос на предложение валюты ЦБА был в 2 раза меньше

Общее предложение валюты на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в мае этого года, составило 560 миллионов долларов США, а спрос - 288 миллионов долларов США.

Общее предложение валюты на валютных аукционах, организованных Центральным банком Азербайджана в мае этого года, составило 560 миллионов долларов США, а спрос - 288 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Центробанка.

Известно, что в мае покупка иностранной валюты банками на рынке наличной валюты превысила продажи.

"Улучшение показателей внешнего сектора и его влияние на спрос проявляются и на валютном рынке. Со времени последнего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, наблюдается значительное снижение спроса на валютные аукционы, организуемые Центральным банком", - отмечается в заявлении ЦБА