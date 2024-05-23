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В комитете Милли Меджлиса обсуждается законопроект об исполнении госбюджета

В комитете Милли Меджлиса обсуждается законопроект об исполнении госбюджета На сегодняшнем заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".
Финансы
23 мая 2024 г. 11:11
В комитете Милли Меджлиса обсуждается законопроект об исполнении госбюджета

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Как сообщает Report, документ поступил в парламент на прошлой неделе.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2023 году составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), план по доходам выполнен на 105%.

Расходы госбюджета в 2023 году составили 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%), прогноз выполнен на 99,5%.

Дефицит государственного бюджета в прошлом году составил 883,7 млн манатов или 0,7% ВВП.

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Версия на английском языке Azerbaijan's parliament discusses implementation of state budget
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan parlamenti büdcənin icrasını müzakirə edir

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