В комитете Милли Меджлиса обсуждается законопроект об исполнении госбюджета

На сегодняшнем заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год".

Как сообщает Report, документ поступил в парламент на прошлой неделе.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2023 году составили 35 млрд 574,8 млн манатов (рост на 16% по сравнению с 2022 годом), план по доходам выполнен на 105%.

Расходы госбюджета в 2023 году составили 36 млрд 458,5 млн манатов (рост на 13,7%), прогноз выполнен на 99,5%.

Дефицит государственного бюджета в прошлом году составил 883,7 млн манатов или 0,7% ВВП.