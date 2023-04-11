В Китае ужесточают борьбу с коррупцией в финансовом секторе

Китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику.

Китайские власти активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику.

Как передает Report , об этом сообщает Financial Times.

Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) Китая предупредила финансовый сектор о грядущем усилении проверок, которые начались в феврале 2023 года. Чиновники намерены преследовать представителей отрасли из-за их желания стать финансовой элитой, "гедонизма" и чересчур роскошного образа жизни.

Всего ЦКПД инициировала разбирательства в отношении более десятка топ-менеджеров в этой сфере. Среди них секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) и бывший председатель правления банка Bank of China Лю Лянгэ. Также расследование начато в отношении Цун Линя, который ранее возглавлял отдел лизинга в Промышленном и коммерческом банке Китая (Industrial and Commercial Bank of China, крупнейший коммерческий банк в мире), и бывшего президента Эксим банка Китая Ли Ли, которому предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 14 миллионов долларов.

Внимание ЦКПД распространилось и на другие учреждения, такие как Шанхайская биржа золота. Венчурные инвесторы в Пекине утверждают, что подверглись дополнительным налоговым проверкам.

На фоне усилившегося давления финансовые компании вынуждены снижать зарплаты руководителей. По данным издания, основанным на анализе более 20 финансовых брокерских компаний материкового Китая, примерно три четверти из них урезали вознаграждение топ-менеджерам в прошлом году. China International Capital Corporation, ведущий инвестиционный банк, сократил заработную плату более чем на 10 процентов в 2022 году, а бонусы, вероятно, упадут на 40 процентов.