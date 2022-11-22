В Китае сообщили о рекордных поставках российского золота в страну

Россия в октябре поставила в Китай 2,156 тонны золота на сумму в 124,588 млн долларов, поставки по сравнению с октябрем 2021 года выросли вдвое и по весу, и в денежном выражении.

Россия в октябре поставила в Китай 2,156 тонны золота на сумму в 124,588 млн долларов, поставки по сравнению с октябрем 2021 года выросли вдвое и по весу, и в денежном выражении.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Показатель включает данные о поставках золота в необработанной и полуобработанной форме.

В октябре прошлого года поставки составили 1,015 тонны на 57,686 млн долларов.

За январь-октябрь этого года Россия экспортировала в Китай 5, 72 тонны золота в необработанной и полуобработанной форме на 329,92 млн долларов, при том, что за аналогичный период прошлого года показатели составили 3,039 тонны и 182,988 млн долларов соответственно. Вместе с тем, за 10 месяцев этого года Россия поставила в Китай больше золота и в физическом и в денежном выражении, чем за весь 2021 год.

Поставки в октябре стали рекордными за последние годы. Так, данные, доступные на сайте Главного таможенного управления, начинаются с января 2017 года и позволяют проверить показатели каждого месяца. Согласно этим данным, Россия в октябре установила рекорд по общей стоимости месячной поставки золота в Китай за без малого шесть лет.

При этом стоит учитывать, что за 2017 и 2018 годы есть данные о поставках из РФ в КНР лишь золота в необработанной форме, с 2019 года добавляются данные и о поставках золота в полуобработанной форме.